Администрация Одинцова провела выездной прием жителей в Жаворонковском

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Личный прием жителей, который проводится в формате «Выездной администрации» прошел 18 ноября в Жаворонковском. Это регулярное мероприятие Одинцовского округа, когда руководители и специалисты выезжают в территориальные управления и лично выслушивают жителей, принимают обращения и дают разъяснения по актуальным вопросам.

Участие в работе приняли глава округа Андрей Иванов, первый заместитель и заместители главы, представители муниципального центра управления регионом, руководители Одинцовской областной больницы, а также депутаты Совета муниципалитета. Всего приняли 27 граждан.

Основные темы разговоров охватывали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных территорий и социальную сферу — проблемы, затрагивающие комфорт жизни граждан на территории округа. Также жители поднимали вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и состоянием дорожной инфраструктуры.

Обобщенные обращения и замечания будут переданы в соответствующие подразделения для детальной проверки и последующей информирования граждан о ходе их рассмотрения и принятых мерах.