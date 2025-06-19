Администрация Одинцова провела встречу с жителями в теруправлении Захаровское

Очередной прием жителей в формате выездной администрации провели в теруправлении Захаровское Одинцовского городского округа. Всего к специалистам обратились 36 человек.

Одна из жительниц попросила отремонтировать пешеходную дорожку в поселке Летний Отдых. Этот маршрут активно используется для того, чтобы добраться до платформы Захарово и автобусных остановок на трассе А-107. Жители также пользуются им для походов в местную больницу. Дорожка нуждается в капитальном ремонте: по краям асфальтовое покрытие повреждено, а сам тротуар покрыт глубокими трещинами. Все работы выполнят в течение летнего сезона.

Жители Одинцовского округа обращались к специалистам с вопросами, касающимися благоустройства, социальной сферы и транспортного обслуживания.

Отметим, что следующий прием пройдет 24 июня в Звенигороде на площадке Дома детского творчества.