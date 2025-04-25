Администрация Одинцова провела встречу с жителями в Больших Вяземах

На мероприятии обсудили гарантии переселения жильцов домов № 1 и № 3 по улице Институт в квартиры с равнозначной или большей площадью. Андрей Иванов отметил важность соблюдения условий соглашения, по которому однокомнатные квартиры жителям предоставят площадью не менее 33–36 квадратных метров. Руководитель муниципалитета также договорился о встрече с застройщиком «Атлантис Одинцово» для уточнения деталей.

Собравшиеся подняли вопрос о сроках переселения из дома № 5, где еще 10 семей не переехали в жилой комплекс «Высокие Жаворонки». Глава муниципалитета напомнил, что все жильцы должны покинуть здание до 1 мая, иначе дом отключат от коммуникаций.

Кроме того, жители Шульгино интересовались темой благоустройства. Они спрашивали представителей администрации о расширении дороги и продлении тротуара у памятника Великой Отечественной войны. Совместно решили провести работы в этом году и рассчитать затраты на ремонт Прудной улицы.