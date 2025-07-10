Администрация Одинцова провела встречу с жителями городка Кубинка-10

Выездной прием главы Одинцовского округа Андрея Иванова и его профильных заместителей прошел в Кубинке. Население принимали на площадке культурно-досугового центра «Истина».

С местными жителями обсудили вопросы, касающиеся состояния дорог и улучшения благоустройства и повышения безопасности.

Важная тема — предложение от председателя Совета ветеранов Кубинки-10: перенести пешеходный переход и автобусные остановки на Наро-Фоминском шоссе ближе к главному въезду в городок. Участок уже обследовали, предложение действительно нужное — в ближайшее время начнется его проработка и включение проекта в смету «Мосавтодора». Планируется начать работы уже весной.

Отдельно обсудили возможность газификации мемориального комплекса в Акулово, где установлена памятная стела бойцам 32-й стрелковой дивизии — это необходимо для того, чтобы зажечь Вечный огонь.

Прозвучало обращение и от жителей северной части Кубинки. Речь о коротком, но проблемном участке дороги вдоль домов № 34, 36 и 40а по Никольскому шоссе — здесь требуется не только новое асфальтирование, но и установка освещения.

Кроме того, на контроле — проезд к контейнерной площадке на улице Лесная — он сейчас в неудовлетворительном состоянии, как и сама мусорная зона. Задача — привести все в порядок.

Следующая «Выездная администрация» состоится 15 июля в Новоивановском. Личный прием пройдет в центре «МаксимуМ» с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Агрохимиков, дом № 2.