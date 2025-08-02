Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием жителей Апрелевки

«Рассмотрели несколько вопросов по спортивному долголетию. На некоторые удалось ответить сразу, а некоторые взяты дополнительно в работу», — сказал председатель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Лощаков.

Глава муниципалитета и его заместители обсудили ряд вопросов. Среди наиболее популярных тем — благоустройство территорий, обслуживание дорог, транспортное сообщение и ЖКХ.

«Вопросы был от преподавателей школы по маршруту № 55. Последний рейс отходит в неудобное время для детей. Этот вопрос решаемый. Скорректируем и посмотрим расписание», — добавил председатель комитета по экономике Константин Соловьев.

Почти все вопросы, поднятые на встрече, решили или взяли на контроль. Представители ведомств получили поручения по устранению проблем.