Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием жителей Апрелевки

Жители Апрелевки задали актуальные вопросы представителям администрации Наро-Фоминска. Встреча прошла в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия».
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«Рассмотрели несколько вопросов по спортивному долголетию. На некоторые удалось ответить сразу, а некоторые взяты дополнительно в работу», — сказал председатель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Лощаков.
Глава муниципалитета и его заместители обсудили ряд вопросов. Среди наиболее популярных тем — благоустройство территорий, обслуживание дорог, транспортное сообщение и ЖКХ.
«Вопросы был от преподавателей школы по маршруту № 55. Последний рейс отходит в неудобное время для детей. Этот вопрос решаемый. Скорректируем и посмотрим расписание», — добавил председатель комитета по экономике Константин Соловьев.
Почти все вопросы, поднятые на встрече, решили или взяли на контроль. Представители ведомств получили поручения по устранению проблем.
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