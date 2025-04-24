Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием семей участников СВО

Выездной прием администрации Наро-Фоминска прошел во Дворце культуры «Звезда». Специалисты ответили на вопросы участников СВО и членов их семей.

Этот формат встречи востребован у жителей Наро-Фоминска. Так они оперативно могут решить вопросы с представителями власти.

Многие озвученные темы касались социальной проблематики. На встрече также работала недавно созданная Ассоциация ветеранов СВО.