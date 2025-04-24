Администрация Наро-Фоминска провела выездной прием семей участников СВО

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Выездной прием администрации Наро-Фоминска прошел во Дворце культуры «Звезда». Специалисты ответили на вопросы участников СВО и членов их семей.

Этот формат встречи востребован у жителей Наро-Фоминска. Так они оперативно могут решить вопросы с представителями власти.

Многие озвученные темы касались социальной проблематики. На встрече также работала недавно созданная Ассоциация ветеранов СВО.

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
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Во время выездного приема провели анкетирование и набор в программу «Время героев — герои Подмосковья» — это федеральный проект, созданный по указу президента России для обучения участников СВО в школе государственного управления.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

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