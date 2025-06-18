Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями в поселке Васильчиново

Выездной прием провела администрация Наро-Фоминска в Доме культуры «Восток» в поселке Васильчиново. На мероприятии обсудили проблемы, волнующие жителей населенного пункта.

Встреча прошла в формате выездной администрации. Жителей волновало благоустройство участка Восточной улицы, где пройдут капремонт дорог, строительство тротуаров и новых парковочных мест.

На мероприятии отметили, что сейчас завершается обновление здания Васильчиновской школы. А работы по реконструкции памятника павшим воинам Великой Отечественной войны в деревне Любаново вошли в федеральную программу.

«Все обращения взяты в работу моими профильными заместителями — контроль за их решением будет постоянным. Для меня как для главы важно одно: жители должны знать, что их слышат. Еще раз убедился, что самое важное в нашей работе — это живой диалог с людьми», — прокомментировал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.