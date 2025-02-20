Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Калининец

Встреча в формате выездной администрации состоялась в поселке Калининец. Большинство вопросов жителей к администрации Наро-Фоминского округа касалось жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Жители обратились к специалистам с вопросами по организации освещения Учительской улицы в селе Петровское. Также обращения касались темы здравоохранения.

В мероприятии поучаствовали заместитель министра здравоохранения Московской области, руководство Московской областной станции скорой медицинской помощи и Наро-Фоминской больницы. Они ответили на все вопросы жителей.

Еще одной темой обращений стали проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Жителям озвучили конкретные решения со сроками их исполнения, а также ответственных.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации проходят в Наро-Фоминском округе регулярно.