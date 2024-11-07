Администрация Мытищ провела встречу с жителями в поликлинике № 2

Выездная встреча администрации города Мытищи вместе с жителями округа по вопросам системы здравоохранения прошла в поликлинике № 2. Посетители смогли задать интересующие вопросы и получить консультацию от главного врача Мытищинской больницы Ольги Мисюкевич.

Жители задавали вопросы о записи к узким специалистам, лекарственном обеспечении, предоставлении квот и медицинском обслуживании главе округа Юлии Купецкой, главному врачу Мытищинской больницы Ольге Мисюкевич, председателю совета депутатов Андрею Гореликову и депутату Мособлдумы Денису Перепелицыну. Все обращения посетителей зарегистрировали и взяли в работу.

Формат «выездных приемов» продолжится и в будущем. Вся информация о дате и месте следующей встречи публикуют в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

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