Администрация Лосино-Петровского провела выездной прием для участников «Активного долголетия»

Выездной прием участников «Активного долголетия» прошел в Свердловском парке. На вопросы ответили представители администрации, муниципальные депутаты, профильные специалисты и глава округа Сергей Джеглав.

Вопросы касались услуг ЖКХ, содержания многоквартирных домов и благоустройства. Один из них — ржавая вода. Проблему будут решать совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Специалисты проанализируют состояние существующих инженерных коммуникаций, качество и объемы воды, план краткосрочных и долгосрочных мероприятий на 2025–2027 годы. Чтобы устранить вторичное загрязнение, администрация инициирует выкуп имущественного комплекса «СУ-22», на сетях которого фиксируют нарушения. Сейчас ГУП «КСМО» ждут снятия ареста с имущества для выкупа.

Качество воды контролируют на всех участках Восточной системы водоснабжения. Также осуществляется мониторинг ресурса в камере врезки в Свердловском.

Участники клуба «Активное долголетие» также интересовались благоустройством общественной территории на улице Строителей. Здесь заменят плитку, облицовку фонтана и памятника, установят детские игровые площадки. Работы завершат до конца третьего квартала 2025 года.

Несколько человек во время встречи присоединились к клубу «Активное долголетие». Стать участником объединения можно по телефону: 8 (496) 567-43-26.

Подобный формат выездных консультаций доказал эффективность. Все поступившие обращения зафиксированы в протоколе и будут рассмотрены в установленном порядке.