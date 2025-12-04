Администрация Люберец и Федерация практической стрельбы подпишут соглашение о сотрудничестве

В понедельник, 8 декабря, администрация городского округа Люберцы заключит с Федерацией практической стрельбы России и региональным отделением Московской области Федерации практической стрельбы соглашение о сотрудничестве. Оно будет способствовать развитию стрелковых видов спорта на территории муниципалитета и организации турниров различного уровня.

Помимо этого, соглашение поможет привлечь к участию в программах, мероприятиях и соревнованиях представителей органов власти, спонсоров и инвесторов.

Сразу после этого знаменательного события пройдет мастер-шоу по стрельбе из пневматического оружия, в котором выступят действующие спортсмены.

Напомним, что практическая стрельба — вид спорта, основанный на выполнении стрелковых упражнений в условиях, требующих высокой точности, скорости и тактического мышления. Он появился в начале 1950-х годов. Сегодня это один из наиболее быстро развивающихся стрелковых видов спорта.