Администрация Красногорска подписала соглашение с Ассоциацией старост

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией старост населенных пунктов Московской области. Документ позволит реализовать проекты по развитию малых территорий.

Соглашение подписали глава Дмитрий Волков и председатель Ассоциации Федор Степанов.

«Скрепляя документально нашу будущую совместную работу, уже сейчас видим перспективы долгосрочного сотрудничества и взаимодействия по всем вопросам, которые касаются развития территорий, их процветания и благополучия», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
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Благодаря вовлеченности жителей и их подсказкам соглашение позволит реализовать проекты глобального и повседневного характера. Старосты, оставаясь главными помощниками, являются главным примером неравнодушия и объективности.

Глава Красногорска Дмитрий Волков поблагодарил активных жителей за ответственность и открытость.

«Наша основная задача — давать жизнь переменам на благо Красногорской земли», — добавил глава Дмитрий Волков.

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