Администрация Красногорска подписала соглашение с Ассоциацией старост

Глава Красногорска Дмитрий Волков подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией старост населенных пунктов Московской области. Документ позволит реализовать проекты по развитию малых территорий.
Соглашение подписали глава Дмитрий Волков и председатель Ассоциации Федор Степанов.
«Скрепляя документально нашу будущую совместную работу, уже сейчас видим перспективы долгосрочного сотрудничества и взаимодействия по всем вопросам, которые касаются развития территорий, их процветания и благополучия», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Благодаря вовлеченности жителей и их подсказкам соглашение позволит реализовать проекты глобального и повседневного характера. Старосты, оставаясь главными помощниками, являются главным примером неравнодушия и объективности.
Глава Красногорска Дмитрий Волков поблагодарил активных жителей за ответственность и открытость.
«Наша основная задача — давать жизнь переменам на благо Красногорской земли», — добавил глава Дмитрий Волков.
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