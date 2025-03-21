Администрация Красногорска подписала соглашение с Ассоциацией старост

Глава Красногорска Дмитрий Волков подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией старост населенных пунктов Московской области. Документ позволит реализовать проекты по развитию малых территорий.

Соглашение подписали глава Дмитрий Волков и председатель Ассоциации Федор Степанов.

«Скрепляя документально нашу будущую совместную работу, уже сейчас видим перспективы долгосрочного сотрудничества и взаимодействия по всем вопросам, которые касаются развития территорий, их процветания и благополучия», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.