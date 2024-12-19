Администрация Химок встретилась с жителями двух ЖК в школе «Лидер»

Встреча сотрудников профильных ведомств с жителями комплексов «Солнечная система» и «Две столицы» состоялась в Химках. Главной темой обсуждений стали вопросы благоустройства и ЖКХ.

Участие в собрании приняли жильцы домов, относящихся к жилым комплексам, директор «Объединенного городского хозяйства» Химок и муниципальные депутаты.

Жителей особо интересовал вопрос уборки улиц. Директор «Объединенного городского хозяйства» пообещал, что в новогодние праздники коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Представители администрации предложили гражданам сотрудничать на регулярной основе.

Также заявители обсудили строительство развязки на улице Репина, завершение работ запланировано на 2029 год. Специалисты проектируют новый мост взамен существующей безопорной конструкции. Кроме того, сотрудники администрации разрабатывают проект второго моста.

Третьим вопросом в повестке стало строительство новой железнодорожной станции «Монумент». Проект начнут реализовывать в 2025 году после окончательного утверждения.

Напомним, в Химках регулярно организуют выездные приемы с жителями. Встречи проходят во всех микрорайонах округа. Следующее собрание состоится 26 декабря в микрорайоне Левобережный по адресу: улица Зеленая, дом № 22.