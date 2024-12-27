Администрация Химок провела встречу с жителями Левобережного микрорайона
Выездную встречу с жителями округа сотрудники администрации провели в Левобережном микрорайоне Химок. Представители городских служб и профильных ведомств приняли обращения у 44 горожан.
Традиционно обращения касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.
Помимо обсуждения насущных вопросов, заявители также предложили свои идеи по улучшению инфраструктуры округа и подали заявки на проведение ремонта. Немаловажной оказалась возможность оставить при помощи специального QR-кода отзыв об уже проделанной работе.
Формат выездной администрации востребован среди жителей: он позволяет решать вопросы оперативно.
Отметим, что всего в этом году во всех микрорайонах городского округа Химки провели 53 подобные встречи. Специалисты обработали более 2600 обращений.