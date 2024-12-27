Администрация Химок провела встречу с жителями Левобережного микрорайона

Выездную встречу с жителями округа сотрудники администрации провели в Левобережном микрорайоне Химок. Представители городских служб и профильных ведомств приняли обращения у 44 горожан.

Традиционно обращения касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Помимо обсуждения насущных вопросов, заявители также предложили свои идеи по улучшению инфраструктуры округа и подали заявки на проведение ремонта. Немаловажной оказалась возможность оставить при помощи специального QR-кода отзыв об уже проделанной работе.

Формат выездной администрации востребован среди жителей: он позволяет решать вопросы оперативно.

Отметим, что всего в этом году во всех микрорайонах городского округа Химки провели 53 подобные встречи. Специалисты обработали более 2600 обращений.