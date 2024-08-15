Абитуриенты подали 105 тысяч заявок в колледжи и техникумы Подмосковья

Приемная кампания в колледжи и техникумы завершилась в Подмосковье. Абитуриенты подали более 105 тысяч заявлений, из которых 30 тысяч — по программам проекта «Профессионалитет».

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в этом году поступающим предложили более 150 направлений подготовки. По словам первого заместителя председателя правительства региона Ильи Бронштейна, количество бюджетных мест в этом году увеличили до 19 тысяч.

«Наиболее востребованными направлениями подготовки стали информационные системы и программирование, а также машиностроение, ремонт автотранспорта и мехатроника. Интерес к программам среднего профессионального образования в Подмосковье довольно высок, поэтому в этом году мы увеличили количество бюджетных мест до 19 тысяч», — рассказал он.

Самым популярным учреждением стал Щелковский колледж, туда подали восемь тысяч заявлений. Еще 7,8 тысячи поступило в колледж «Подмосковье» и 4,9 тысячи — в Электростальский колледж.

В этом году в регионе продолжат развивать проект «Профессионалитет», количество кластеров увеличится до 14, заниматься в них будут почти 12 тысяч человек. Они смогут обучаться по 10 отраслям экономики и пройдут практику на предприятиях-партнерах.

Приказы о зачислении в колледжи и техникумы региона опубликуют до 19 августа.

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