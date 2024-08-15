Экскурсию для будущих графических дизайнеров провели в колледже «Подмосковье»

Экскурсию для абитуриентов направления «Графический дизайнер» провели в колледже «Подмосковье». Они посетили мастер-классы и осмотрели учебные аудитории.

Как рассказали в Минобраовании Подмосковья, амбассадоры проекта «Профессионалитет» и сотрудники колледжа рассказали будущим студентам об их специальности, показали учебные аудитории и провели мастер-классы.

Абитуриенты узнали больше об учебных программах, условиях обучения, а также о знаниях и навыках, которые нужны для успешной карьеры.

Участники экскурсии смогли задать вопросы сотрудникам учреждения и поделиться впечатлениями.

«Многие абитуриенты отметили, что экскурсия помогла им лучше понять, чем занимается графический дизайнер, и какие навыки нужно развивать для успешной карьеры в этой области», — отметили в министерстве.

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