Более 700 детей прошли курс оздоровления в санатории в Химках в 2024 году

В Химках находится уникальное медучреждение, которое в этом году помогло восстановиться и пройти оздоровительный курс почти 750 детям со всего региона. Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области расположено в микрорайоне Фирсановка.

Капитальный ремонт медучреждения провели в прошлом году. Специалисты заменили инженерные сети, выполнили перепланировку и отделку, а также установили современное оборудование.

«В феврале этого года санаторное отделение НИКИ в Химках открыло свои двери для пациентов после ремонта. Оно оснащено всей необходимой медтехникой для проведения восстановительного лечения, в том числе ваннами для гидротерапии, аппаратами, позволяющими насыщать организм кислородом и другим оборудованием», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Оздоровительная программа Научно-исследовательского клинического института детства включает: лечение бронхиальной астмы и бронхо-легочных заболеваний. Санаторно-курортную помощь получают дети и с эндокринной патологией, такой как сахарный диабет, ожирение и другие заболевания.

Отделение оснащено современным оборудованием для водолечения, теплолечения, электролечения, массажа, ароматерапии и лечебной физкультуры, а также здесь расположены соляная пещера, кислородная камера, кедровая фитобочка, современные тренажеры, комната психологической разгрузки и музыкальный зал.

Единовременно в центре могут пребывать 45 детей в возрасте от трех до 14 лет совместно с родителями.

Получить путевку на 14 дней можно по направлению лечащего врача в рамках обязательного медицинского страхования.

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