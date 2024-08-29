День открытых дверей в библиотеках Павловского Посада пройдет 31 августа

День открытых дверей пройдет 31 августа во всех библиотеках Павлово-Посадского городского округа. Сотрудники подготовили развлекательную программу, в том числе игры в шашки и шахматы.

Сотрудники готовят презентации, мастер-классы, игры и турниры. Например, в программе «Умней в библиотеке» участники дня открытых дверей проверят интеллектуальные навыки в шахматах, а в направлении «Твори в библиотеке» встретятся творческие и театральные студии городского округа.

«Сегодня библиотека — это не только книги, но и территория впечатлений: литературных, интеллектуальных и творческих. Мы приглашаем всех наших читателей, гостей и жителей округа вместе провести этот день, познакомиться с нашей работой, посмотреть, как живут книги, а также стать нашими постоянными читателями и участниками мероприятий», — отметили сотрудники библиотек.

Более 800 кружков и студий работают на базе библиотек городского округа. Информацию о них можно найти на сайте «Библиотеки Подмосковья», в мобильном приложении «Мое» или на сайте.

Всего в областных библиотеках работает более 800 кружков и студий, и каждый найдет занятие по интересам. Всю информацию о кружках можно найти на сайте «Библиотеки Подмосковья», в мобильном приложении «Мое» или на сайте централизованной библиотечной системы.

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