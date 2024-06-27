Более 100 жителей Шатуры отправятся на срочную службу по призыву

На срочную службу в рамках весенней призывной кампании из городского округа Шатура отправят более 100 молодых людей. Нововведением стало повышение призывного возраста.

Военный комиссар городских округов Шатура и Егорьевск Олег Левченко рассказал, что теперь молодые люди будут проходить военную службу по призыву в возрасте от 18 до 30 лет. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля.

На этой неделе в ряды российской армии отправились еще 27 новобранцев. Всего службу будут проходить более 100 человек.

«Каждый должен отдать долг родине. Я считаю, что это очень важно для мужчины, для меня это важно», — поделился призывник Денис Пяткин.