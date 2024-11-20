Жителей пригласили на выездной прием главы Серпухова 21 ноября

В Серпухове пройдет открытый прием в формате выездной администрации 21 ноября в 17:00. Это возможность напрямую обсудить волнующие вопросы с руководством округа.

На встрече жители смогут пообщаться с главой городского округа Серпухов, его заместителями, руководителями подведомственных организаций и депутатами местного Совета. Обсуждать можно любые темы — от благоустройства дворов и ремонта дорог до здравоохранения, образования и социальных программ. Формат встречи направлен на открытый диалог и укрепление взаимодействия между жителями и властями. Такие встречи — отличная возможность решать вопросы, волнующие горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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