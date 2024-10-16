Около 15 дворов благоустроили в Балашихе

В городском округе завершены работы по ремонту 14 дворовых территорий в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Проект предусматривает модернизацию асфальтовых и иных покрытий, а также дополнительные меры благоустройства.

Список отремонтированных дворовых территорий включает: микрорайон Ольгино на улице Главная, микрорайон Железнодорожный на улице Юбилейная, Граничная, площадь Ленина, улицы Новая, Пионерская, Колхозная, Пролетарская; шоссе Энтузиастов; Балашихинское шоссе; микрорайон Дзержинского; микрорайон Кучино на улице Брагина и Соловьева; микрорайон Железнодорожный на проспекте Героев и улицу Рождественская.

Работы по благоустройству направлены на создание комфортной городской среды для жителей, улучшение внешнего вида дворовых территорий и повышение качества жизни в городе.

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