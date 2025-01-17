Здание дирекции Парка Горького снесли в Москве

В Москве снесли здание управления Парка Горького 1931 года постройки. Об этом сообщил РБК .

Мэрия Москвы на официальном сайте отмечала, что на его месте появится новое общественное пространство. Функциональное значение объекта переосмыслят, а проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма.

Там оборудуют зоны для общепита и торговли, а также откроют многофункциональный зал для кинопоказов и различных мероприятий. Также посетители смогут выходить на крышу. Проход для удобства пешеходов на набережную вдоль Крымского моста значительно расширят.

Причиной демонтажа стало ветхое состояние конструкций здания — еще в 1942 году его повредила авиабомба. Текущее состояние было опасным как для посетителей, так и для сотрудников. Геологи и инженеры также пришли к выводу, что почва под зданием постепенно размывается.

Ранее незаконную надстройку исторического здания снесли на Большой Никитской в Москве.