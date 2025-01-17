Здание дирекции Парка Горького снесли в Москве
В Москве снесли здание управления Парка Горького 1931 года постройки. Об этом сообщил РБК.
Мэрия Москвы на официальном сайте отмечала, что на его месте появится новое общественное пространство. Функциональное значение объекта переосмыслят, а проект предполагает сохранение прежней архитектуры конструктивизма.
Там оборудуют зоны для общепита и торговли, а также откроют многофункциональный зал для кинопоказов и различных мероприятий. Также посетители смогут выходить на крышу. Проход для удобства пешеходов на набережную вдоль Крымского моста значительно расширят.
Причиной демонтажа стало ветхое состояние конструкций здания — еще в 1942 году его повредила авиабомба. Текущее состояние было опасным как для посетителей, так и для сотрудников. Геологи и инженеры также пришли к выводу, что почва под зданием постепенно размывается.
Ранее незаконную надстройку исторического здания снесли на Большой Никитской в Москве.