Вагон-тренажер для машинистов метро установили в ОЭЗ «Технополис Москва»

Полноразмерный вагон-тренажер для обучения сотрудников Московского метрополитена появился на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Этот проект станет частью Инновационного зала отрасли «Городской транспорт» Московского центра кадровых инноваций. С его помощью можно отработать нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным. Мастерская транспорта станет одним из крупнейших пространств кластера.

Чтобы установить экспонат, пришлось прокладывать временные рельсы и монтировать мощные лебедки. На тренажере оборудовали также эскалатор и макеты платформы и тоннеля.

Всего в этом центре будут работать более 100 коротких курсов, которые помогут соискателям получать востребованные профессии.