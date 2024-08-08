В Москве запустят три веломаршрута по площадкам в рамках КРТ

Музей Москвы и Комплекс градостроительной политики и строительства столицы запускают новый совместный проект в рамках комплексного развития территорий. Три веломаршрута, разработанные научными сотрудниками музея, пройдут по бывшим промышленным зонам, попавшим под программу редевелопмента.

Проект охватит районы бывших промзон, складов и устаревших построек, которые в рамках проекта КТР преобразуют в жилые и бизнес-кварталы. Веломаршруты включают три экскурсии: «Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы», «Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической» и «Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор».

Веломаршруты разрабатывали специально для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Заезды состоятся 11, 18, 24, 31 августа и 7 сентября в 12:00, 16 августа в 17:00.

Первый маршрут познакомит с местностью от Большой Семеновской улицы до Сыромятников, примечательной тем, что там до XVIII века селились кожевники. Экскурсантам покажут бывшие завод «Кристалл» и Московский газовый завод («Арма»), а также ЦСИ Винзавод.

Второй маршрут пролегает от Серпуховской Заставы до станции метро «Академическая», экскурсанты увидят Дом атомщиков на Тульской, дом-коммуну Текстильного института на Орджоникидзе и Дом нового быта на улице Шверника, переименованный в Дом аспиранта и стажера МГУ. Участники велозабега заглянут в девятый квартал Новых Черемушек, прародину всех «хрущевок».