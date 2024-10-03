В Москве представили регионам практики по развитию городской инфраструктуры

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство Москвы запустило серию демо-дней, чтобы показать регионам лучшие практики по развитию городской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В течение нескольких последних месяцев мы изучали и оценивали социально значимые городские практики, которые могут быть полезны другим регионам, и выбрали лучшие из них», — заявил он.

Содействие в подготовке мероприятия оказывало Агентство стратегических инициатив, специалисты которого выявили наиболее перспективные для регионов решения. Первый день посвятили передовым решениям в транспорте.

«Часть из них абсолютно бесплатна и может быть доступна для внедрения в регионах, потому что не нужно будет вкладываться в новую инфраструктуру, информационные системы, а действительно можно воспользоваться уже тем огромным ресурсом, который авторы проектов готовы дать другим регионам и городам», — заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Также она анонсировала создание методики, по которой можно будет определять, как подобные решения влияют на показатели по нацпроектам. Всего практик будет свыше 70, они относятся к множеству различных сфер.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов не исключил, что на мероприятии с регионами будут заключать офсетные контракты.

«Создание высокотехнологичных наукоемких производств в регионах — это, в первую очередь, укрепление технологического суверенитета страны, развитие ее научно-технического потенциала и, конечно же, рост зарплат и улучшение качества жизни людей», — подчеркнул он.

Правительство Москвы и ранее успешно тиражировало решения, позволяющие повышать инвестиционную привлекательность регионов.

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