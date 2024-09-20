Столичные производители нарастили выпуск высокотехнологичной продукции
Московские предприятия изготавливают высокотехнологичную продукцию, а также расширяют ассортимент и наращивают производство благодаря поддержке города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что город является центром высоких технологий и локомотивом отечественной промышленности. В столице работают более 4,2 тысячи компании, занимающихся выпуском важной для страны продукции: продуктов питания, одежды, лекарств, медицинских изделий и высокотехнологичного оборудования.
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры Москвы исследуют, изобретают, апробируют новые технологии, а заводы изготавливают продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности», — подчеркнул Гарбузов.
По его словам, в Москве за первые семь месяцев 2024 года выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос более чем в 2,1 раза, а машин и оборудования — более чем на треть.
Столичный производитель Engy представил станцию быстрой зарядки для электромобилей, которая всего за 30 минут способна зарядить батарею транспортного средства до 80%. В устройстве использовали разработанные компанией преобразователи — ключевой элемент любой зарядной станции.