Столичные производители нарастили выпуск высокотехнологичной продукции

Московские предприятия изготавливают высокотехнологичную продукцию, а также расширяют ассортимент и наращивают производство благодаря поддержке города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что город является центром высоких технологий и локомотивом отечественной промышленности. В столице работают более 4,2 тысячи компании, занимающихся выпуском важной для страны продукции: продуктов питания, одежды, лекарств, медицинских изделий и высокотехнологичного оборудования.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры Москвы исследуют, изобретают, апробируют новые технологии, а заводы изготавливают продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности», — подчеркнул Гарбузов.