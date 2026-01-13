Стартовала регистрация на новый розыгрыш турнира «Умножая таланты»

Стартовала регистрация на 11-й сезон турнира «Умножая таланты» для школьников старших классов. Его победители и призеры смогут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

Заявки принимаются до 12 февраля. С 21 февраля по 26 марта пройдут региональные этапы, а очный финал состоится в Санкт-Петербурге с 18 по 23 апреля. Участники решают теоретические и практические задачи из областей нефтехимии, математического моделирования и цифровых технологий.

Проект помогает школьникам из разных регионов сделать первые шаги в профессиональной и научной сфере, познакомиться с современными технологиями и требованиями индустрии. В столице турнир проходит при поддержке Московского НПЗ.

«Для нас важно, чтобы ребята не просто проверяли знания, а понимали, как они применяются на практике и какие профессии стоят за современными технологиями», - заявила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

С 2015 года в турнире приняли участие более 23,5 тысячи старшеклассников. Для многих из них это стало первым осознанным шагом к будущей карьере.