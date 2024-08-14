Стало известно, как развивается аддитивное производство в Москве

На столичных предприятиях активно применяют искусственный интеллект, роботизированные установки и новые технологии, в частности аддитивного производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Аддитивное производство — это создание трехмерных объектов из различных материалов методом их добавления слой за слоем. Министр назвал его одним из ключевых направлений модернизации промышленности.

«Столичные предприятия активно занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, изучая и применяя передовые технологии для оптимизации процессов», — рассказал он.

Фабрика 3D-печати «Меритогрупп» за первое полугодие увеличила объемы производства на 15%. Она печатает корпусные детали, скульптурные изображения и многое другое. При этом предприятие готово принимать новые заказы, оценивая загруженность производства примерно в 60%.

Контрактная компания московского производственного кластера «ТехноСпарк», выпускающая медицинские изделия, произвела за первое полугодие в абсолютном выражении на 750 единиц больше, чем в 2023 году.

Компания TEN Medprint выпустила с начала года рекордные три тысячи единиц изделий. Среди ее ассортимента — краниопластики, пластины для остеосинтеза, межпозвоночные кейджи, а также имплантаты для разных суставов.

Всего в Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся более 725 тысяч человек. Столичные предприятия могут пользоваться более чем 20 различными мерами поддержки.