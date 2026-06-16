Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) удалось оперативно локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС столицы.
«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет», — подчеркнули в ведомстве.
Завод получил повреждения одним из дронов ВСУ, атаковавших столицу утром 16 июня. Общее число украинских беспилотников, ликвидированных над регионом, достигло 60.
Ранее стало известно, что всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 172 БПЛА противника в небе над Россией. ВСУ пытались атаковать Астраханскую, Брянскую, Волгоградскую и другие области.