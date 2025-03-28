Перспективы государственно-частного партнерства в Москве обсудили на сессии

В Москве состоялась стратегическая сессия по перспективам государственно-частного партнерства и новым концессиям. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Министр напомнил, что Москва — абсолютный лидер в стране по количеству офсетных контрактов: ее доля достигает 80%. При этом в рамках концессий создаются современные объекты, которые становятся знаковыми для города.

«Мы продолжим реализацию проектов ГЧП в высокотехнологичных отраслях, в том числе чтобы решить задачу технологического лидерства, поставленную президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

Самым актуальным направлением на сессии назвали концессии в сфере промышленности. В столице стремительно растут технопарки для среднего и малого бизнеса. Всего город заключил более 750 государственно-частных контрактов на общую сумму 6,5 триллиона рублей.

На сессии присутствовали и представители Сбербанка, который активно финансирует такие проекты. По их мнению, государственно-частное партнерство может активно использоваться для создания инфраструктуры по программе комплексного развития территорий.

Управляющий директор «Дом.РФ» Александр Аксаков отметил, что крупные инфраструктурные проекты с привлечением частных инвестиций выгодны и государству, и самим инвесторам.

С 2013 года девять таких соглашений заключили в сферах образования, спорта, здравоохранения, автодорожного строительства, ЖКХ и гостиничного обслуживания. Четыре проекта уже ввели в эксплуатацию.