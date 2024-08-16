На западе Москвы создадут более 39 тысяч рабочих мест
На западе Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда появятся 16 новых мест, куда смогут трудоустроиться более 39 тысяч человек, в основном в офисных комплексах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Инвесторам предоставляется льгота по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под строительство жилых домов при условии возведения за пределами центра города промышленных, деловых и социальных объектов», — рассказал он.
Одно из таких мест — на улице Шеногина — разместит по программе около 1,6 тысячи трудящихся в строительных компаниях.
«Общая площадь 24-этажного здания составит около 75 тысяч квадратных метров. На текущий момент конструктив бизнес-центра полностью возведен, в здании ведется монтаж инженерных систем, начата установка лифтов», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Мосгосстройнадзор за время строительства — с 2022 года — уже восемь раз проинспектировал здание.
«Все этапы его возведения проходят под надзором инспекторов Комитета при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз, осуществляющих инструментальный контроль», — отметил глава ведомства Антон Слободчиков.
На первых этажах бизнес-центра откроют общедоступные магазины и заведения общественного питания. Прилегающую территорию благоустроят.
«Инвестор установит малые архитектурные формы и наружное освещение, а также обустроит проезды и тротуары», — добавил первый замглавы Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
В будущем возле бизнес-центра появится вестибюль станции метро. Кроме того, здание свяжут с другими объектами инфраструктуры.
«Такая синергия дает совершенно другой, более качественный подход к организации городского пространства, который позволяет создать комфортную среду», — отметил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.
Всего таких соглашений заключили более 120. По ним появятся свыше 280 тысяч рабочих мест.