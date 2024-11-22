На площадке "Алабушево" возведут 20 крупных промышленных и социальных объектов

Завод по производству глюкометров и тест-полосок компании «ЭЛТА» ввели в эксплуатацию на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города назвал площадку одной из самых перспективных. Ранее он заявлял, что четыре компании, располагающиеся на ней, получили статус резидента, а значит, для них действуют специальные налоговый режим и льготы. В следующем году на площадке планируют ввести в строй еще восемь промышленных объектов. Кроме того, уделяя внимание социальной инфраструктуре, там достраивают спортивно-досуговый комплекс на две тысячи человек. А всего там запланирована постройка 20 объектов.

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В департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что в состав ОЭЗ «Технополис Москва» входят шесть площадок: «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем» и «Руднево». Общая площадь превышает 280 гектаров.