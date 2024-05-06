Москвичей пригласили на экскурсии на производства шоколада, микрочипов и лифтов | 360°

Москва 06 мая 2024, 10:24 Москвичей пригласили на экскурсии на производства шоколада, микрочипов и лифтов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве началась регистрация на экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром», которые пройдут с 13 по 29 мая. Свои двери для всех желающих откроют 25 столичных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москвичи и гости города смогут посетить заводы по производству шоколада, микрочипов, лифтов и другой продукции. Регистрация проходит онлайн на сайте проекта. Овчинский отметил, что интерес к промышленному туризму постоянно растет, с начала года на экскурсиях на столичных предприятиях побывали более девяти тысяч человек.

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«В мае стартует третий сезон, в этот раз мы планируем провести около 140 экскурсий и 80 мастер-классов. Участники посмотрят, как собирают лифты и микрочипы, примерят на себя роль шоколатье», — рассказал глава департамента.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В плане мероприятий — экскурсия на предприятие «Ангстрем», производящее микроэлектронику. экскурсантов также познакомят с особенностями современного лифтостроения на заводе «Мослифт». Любителей шоколада приглашают посетить музей кондитерских изделий «Роза Эйнема» и попробовать себя в роли шоколатье на мастер-классе.