Ликсутов: новый резидент столичной ОЭЗ запустил производство литий-ионных батарей
Компания «Пасека», ставшая резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», запустила производство литий-ионных батарей для беспилотников в парке «Руднево» и до конца года планирует произвести 90 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны», — подчеркнул он.
В батареи внедряют систему контроля бортового управления и взаимодействия с ним. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов считает, что такие аккумуляторы можно будет применять не только в беспилотниках, но и в других видах техники.
«Получение статуса резидента столичной особой экономической зоны даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее», — добавил он.
Кроме того, компания разрабатывает твердотельные аккумуляторы. Начиная с 2026 года она планирует ежегодно поставлять на рынок до 250 тысяч единиц. Директор предприятия Никита Ханзадеев отметил, что батареи одновременно мощные и отвечающие требованиям по массе.
«БПЛА сегодня широко применяются в различных сферах. С их помощью можно контролировать безопасность критически важной инфраструктуры, объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, производить аэрофотосъемку и многое другое», — добавил он.
Площадь предприятия превысила 1,1 тысячи квадратных метров, на нем работают более 100 человек, инвестиции составили более 200 миллионов рублей.
«Индустриальный парк „Руднево“ представляет собой центр беспилотного авиастроения. Предприятия занимаются лабораторными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и серийным выпуском готовой продукции», — рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Общая площадь шести площадок превышает 280 гектаров.