Ликсутов: новый резидент столичной ОЭЗ запустил производство литий-ионных батарей

Компания «Пасека», ставшая резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», запустила производство литий-ионных батарей для беспилотников в парке «Руднево» и до конца года планирует произвести 90 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны», — подчеркнул он.

В батареи внедряют систему контроля бортового управления и взаимодействия с ним. Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов считает, что такие аккумуляторы можно будет применять не только в беспилотниках, но и в других видах техники.

«Получение статуса резидента столичной особой экономической зоны даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее», — добавил он.