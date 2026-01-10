Ликсутов: два новых спорткомплекса появятся в Москве при содействии властей

На юго-востоке и востоке Москвы при содействии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства построят физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый футбольный манеж. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По программе, реализуемой совместно со столичным Департаментом спорта, построили уже 10 объектов в разных районах Москвы. В кредит можно взять до 500 миллионов рублей, которые нужно вернуть за три года по ставке 3% годовых.

«Для строительства инвесторы привлекли свыше 240 миллионов рублей по льготной процентной ставке», — добавил он.

«Инвесторы строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытыми катками и теннисными кортами, футбольные площадки, а также другие объекты для занятий спортом и физической культурой», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего за пять лет планируется сдать около 300 спортивных объектов, построенных за счет инвесторов.