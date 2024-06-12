Крупный строительный кластер возведут у поселка Спортбазы в ТиНАО

Крупный отраслевой промышленный кластер появится возле поселка Спортбазы в районе Вороново в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Он объединит предприятия, где будут выпускать высокотехнологичную продукцию для строительной сферы, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В городе уже работают четыре межотраслевых кластера: электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтический, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем.

Сейчас создается еще один — это крупный строительный кластер в Новой Москве.

Московские производители выпускают инновационные продукты, которые используют при строительстве не только в столице и других городах страны, а даже ближнего зарубежья. Кластерный подход позволяет работать в кооперации, а также обмениваться опытом и технологиями. Это ускоряет производственные процессы и наращивает объем выпускаемых товаров. Более того, производители экономят на логистике и аренде.

На предприятиях будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения, металлические изделия, деревянные напольные покрытия и другую продукцию.

Всего на производствах организуют примерно 30 тысяч рабочих мест.

Еще больше вакансий

Предприятия кластера появятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Первым двух промышленным объектам город предоставит земельные участки на 30 гектаров за один рубль в год. Там смогут трудиться более трех тысяч специалистов.

Сотни рабочих мест появятся на заводе по выпуску сборных железобетонных конструкций для лестничных площадок, балконов, стен. Каждый год предприятие будет выпускать около 45 тысяч изделий.

Еще свыше 2,8 тысячи сотрудников смогут работать в новом промышленном технопарке, где начнут создавать модульные сооружения, деревянные напольные покрытия и различные металлические изделия для ремонта и строительства.