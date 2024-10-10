Конференция для предпринимателей «Дело в рекламе» прошла в Москве

В Москве состоялась конференция для малого и среднего бизнеса, получившая название «Дело в рекламе» . На ней рассказали, как привлечь внимание аудитории и продвигать свое дело при помощи интернета.

«Мы хотим не только дать им пользу, практические советы по использованию рекламных инструментов, но еще рассказать про то, как можно развивать свое дело в разных направлениях: от маркетинга до личного бренда», — рассказал евангелист «Яндекс Директа» Игорь Коробков.

С начала года в столице зарегистрировали около 200 тысяч новых бизнесов. Организаторы мероприятия захотели объединить предпринимателей для обмена опытом. Особое внимание на конференции уделили новому способу запуска рекламы для начинающих предпринимателей, который так и называется: «Простой старт». Чтобы запустить рекламу, бизнесу нужно лишь коротко рассказать о себе, а дальше в игру вступают нейросети.

«Те предприниматели, которые начинают использовать нейросети, побеждают и выигрывают по сравнению с теми людьми, которые этого не делают», — отметил руководитель группы по внедрению ИИ в продукты «Яндекс Рекламы» Олег Копылов.

Всего конференцию посетили около двух тысяч участников, еще пять тысяч подключились к ней по Сети. Следующая подобная встреча состоится 19 ноября в Красноярске.