Ефимов рассказал, как строят станцию метро «Достоевская» Кольцевой линии

Станцию метро «Достоевская» Кольцевой линии строят горным способом, чтобы избежать влияния на городскую инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро „Достоевская“, не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит», — объяснил он.

По словам Ефимова, возле театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые и ведут все работы на площадке.

Станция откроется между «Новослободской» и «Проспектом Мира» и станет первой открытой за 70 лет на Кольцевой линии. Чтобы не прерывать движение поездов, специалисты организуют обходные тоннели.

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что московские метростроители обладают большим опытом таких работ.

«Таким методом на глубине более 60 метров были построены станции „Савеловская“, „Марьина роща“ и „Рижская“ Большой кольцевой линии», — добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возведении станции в 2022 году. После необходимых проектных и подготовительных работ строители начали ее сооружать.