Ефимов: на севере Москвы в рамках инвестпроекта возведут офисный комплекс

В рамках масштабного инвестиционного проекта рядом с Белорусским вокзалом построят 48-этажный офисный комплекс. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый комплекс возведут в районе Беговой, на участке, который инвестору предоставил город. Новый многофункциональный квартал будет включать деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие важные элементы инфраструктуры. Благодаря этому на севере Москвы появятся дополнительные рабочие места.

«Для реализации масштабного инвестпроекта — строительства 48-этажного офисного комплекса — город предоставил девелоперу земельный участок площадью 0,57 гектара», — рассказал Ефимов.

Комплекс возведут на 1-й улице Ямского Поля, рядом с Белорусским вокзалом и станциями двух линий метро. Благодаря выгодному расположению он будет иметь хорошую транспортную доступность.

Площадь центра будет достигать почти 85 тысяч квадратных метров, отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. На подземных этажах разместят паркинг, а на уровне четвертого сделают открытую террасу с местом для отдыха, рабочей зоной и амфитеатром. На первых двух этажах комплекса откроют лобби, кафе, рестораны и магазины.

Завершить строительство объекта планируют в 2028 году. Участок для реализации проекта, получившего название BELL, предоставили ООО «Я-Девелопмент», которая входит в группу компаний «МР Групп».

Комплекс не только создаст технологичные рабочие места, но и будет выделяться за счет футуристичной архитектуры. Кафе и рекреационные зоны будут доступны как будущим резидентам, так и жителям района и всего города в целом.

«Для нас, как для девелопера, реализация проектов, оказывающих влияние на городской ландшафт, — большая ответственность», — подчеркнула генеральный директор MR Мария Литинецкая.

В рамках масштабного инвестиционного проекта город с 2016 года предоставляет земельные участки инвесторам, предлагающим проекты, которые способствуют развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест.