Ефимов: архитектурно-отделочные работы начались на строящейся станции «ЗИЛ»

Строители начали отделочные работы в блоке технических помещений на строящейся станции «ЗИЛ» Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции „ЗИЛ“ ведется одновременно весь спектр работ — от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки», — уточнил он.

По словам Ефимова, одновременное проведение работ связано со сложностью станционного комплекса и наличием большого количества подобъектов — это оборотные тупики перед и за станцией, вестибюль и эвакуационный выход, соединительная ветка и пересадка на перспективную Бирюлевскую линию.

«Также уже начались архитектурно-отделочные работы — в блоке технических помещений ведется устройство кирпичных перегородок и их штукатурка», — добавил заммэра.

Платформу на станции «ЗИЛ» выполнили в монолите. Работы по армированию и заливке бетоном пола и колонн уже завершили. В служебных помещениях будущего вестибюля начался монтаж электрокабеля, трубопроводов и воздуховодов.

На участках станционного комплекса, где возведение основных конструкций завершено, ведется обратная засыпка котлована, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания», — пояснил он.

Также идут работы по двум притоннельных сооружениям. На водоотливной установке выполнили технологическую сбойку из чугунных колец, а на будущей установке тоннельной вентиляции разрабатывают грунт котлована.