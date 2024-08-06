Более 190 проектов вышли в финал конкурса «Лучший промышленный дизайн России»
Финалистами национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» стали более 190 проектов. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Конкурс стартовал в 2023 году, его цель заключается в популяризации визуальной культуры в индустрии, а также в поддержке творческих достижений производственных предприятий.
«В этом году премия получила статус национальной, а заявки на участие приняты от 1058 проектов почти из 50 регионов страны. Из них 195 попали в шорт-лист конкурса. Победителей наградим уже 28 августа», — рассказал Ликсутов.
В финальных проектах — транспорт, предметы обихода, оборудование, упаковка, одежда и многое другое. Среди финалистов есть разработки столичных компаний. Например, поезд московского Метрополитена, медицинские мониторы, здание автомобильного завода и протез предплечья с микропроцессорным управлением.
Региональные участники представили не менее интересные разработки. Башкортостан на конкурсе представил обрабатывающий центр с числовым программным управлением для комплексной фрезерной обработки деталей сложной формы, а Пензенская область — передвижной конусно-лучевой компьютерный томограф для быстрого сканирования и получения томографических изображений.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что в 2024 году количество заявок значительно выросло, премия набирает обороты.
«В этом году к ней присоединились 13 регионов страны, благодаря чему мы приняли вдвое больше заявок. Также вырос список категорий — с восьми до 13 позиций», — отметил министр.
Премию «Лучший промышленный дизайн России» учредили в 2023 году, в первом конкурсе приняли участие более 500 компаний из 36 регионов.