Более 190 проектов вышли в финал конкурса «Лучший промышленный дизайн России»

Конкурс стартовал в 2023 году, его цель заключается в популяризации визуальной культуры в индустрии, а также в поддержке творческих достижений производственных предприятий.

«В этом году премия получила статус национальной, а заявки на участие приняты от 1058 проектов почти из 50 регионов страны. Из них 195 попали в шорт-лист конкурса. Победителей наградим уже 28 августа», — рассказал Ликсутов.

В финальных проектах — транспорт, предметы обихода, оборудование, упаковка, одежда и многое другое. Среди финалистов есть разработки столичных компаний. Например, поезд московского Метрополитена, медицинские мониторы, здание автомобильного завода и протез предплечья с микропроцессорным управлением.