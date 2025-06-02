Журналисты собрались в Стамбуле перед началом второго раунда переговоров между РФ и Украиной

Представители СМИ собрались возле дворца Чираган в Стамбуле для освещения второго этапа переговоров между Россией и Украиной. Для журналистов организовали специальную зону с трехъярусными трибунами, где они готовятся к работе. Как сообщил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников, территория вокруг оцеплена, выставлены полицейские кордоны.

К месту событий подъехали автомобили с дипломатическими номерами. Здесь же несут службу сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками, добавил журналист.

Начало прямых переговоров делегаций России и Украины ожидается в 13:00 по московскому времени. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее он информировал, что ознакомился с условиями, предложенными Киевом в меморандуме о урегулировании конфликта.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. По сравнению с предыдущей встречей, состав переговорной группы со стороны Киева увеличился с 12 до 14 человек.