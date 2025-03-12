Журналист Воронов: спутники ЕС не заменят Украине американские данные

Отказ США от предоставления Украине спутниковых данных может нанести серьезный удар по боеспособности ВСУ. Об этом заявил редактор Ferra.ru Павел Воронов.

Журналист назвал разведывательные данные ключевым элементом ведения современной войны. В последние месяцы Соединенные Штаты ограничили доступ к своим сведениям, однако на помощь украинским военным пришел Евросоюз.

«Европа, хоть и продолжает поддержку, не обладает столь мощной спутниковой группировкой и технологиями мультиспектральной визуализации», — отметил эксперт.

Европейские технологии охватывают лишь радиолокационный диапазон, из-за чего снижаются качество и оперативность передачи информации. Переход на такие спутники уже спровоцировал снижение эффективности ударов ВСУ по России, заявил Воронов.