Журналист Воронов: формат миротворцев не подходит для ситуации на Украине

Эксперт рубрики о военных технологиях сайта Ferra.ru Павел Воронов прокомментировал возможное введение миротворческого контингента на Украину. В случае с СВО такой тип войск будет бесполезен, заявил журналист.

По его словам, Россия, являясь постоянным членом Совбеза ООН, вправе наложить вето.

«Боевые действия охватывают значительные территории, а обе стороны имеют мощные армии и современные вооружения, что требует колоссального миротворческого контингента численностью от 45 до 80 тысяч человек», — добавил специалист.

Главной причиной неэффективности миссии он назвал ее неподходящий формат. Миротворцы больше подходят для сохранения мира, когда конфликтующие стороны уже согласились на переговоры, пояснил Воронов.

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