Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира» в условиях временной приостановки работы правительства США. Свое заявление политик разместил в соцсетях, отметив, что в отсутствие функционирования Вашингтона ответственность берет на себя лично. Американский журналист Джон Вароли в разговоре с «Абзацем» выразил сомнение в перспективах возвращения демократов к власти.

По его мнению, действующая администрация удержится у власти еще минимум два десятилетия, так как осознает риски утраты контроля над ключевыми государственными структурами.

«У Гэвина Ньюсома нет шансов стать новым президентом США. В целом у демократов нет шансов вернуться во власть. MAGA и республиканцы, в целом люди, которые сейчас во власти вокруг президента США Дональда Трампа, – они пришли надолго», — отметил эксперт.

Вароли подчеркнул, что представители правящей элиты намерены сохранять господство в долгосрочной перспективе, используя систему управления страной для устранения политических оппонентов. Таким образом, выборы будущего президента США станут решающим моментом в определении дальнейшей судьбы государства.