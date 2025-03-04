Журналист Свонн написал письмо Трампу с просьбой снять санкции с RT и Sputnik

Американский журналист-расследователь Бен Свонн направил письменное обращение президенту США Дональду Трампу. Он призвал снять санкции с RT и радиостанции Sputnik.

Ограничения в отношении российских СМИ ввели в сентябре 2024 года. До этого Свонн занимал руководящую должность в RT America и вел на телеканале собственные программы.

Решение о введении санкций, принятое администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена, расследователь назвал нарушением конституционных прав граждан Соединенных Штатов. По его словам, из-за таких мер журналисты лишились возможности делиться непредвзятыми репортажами с огромной аудиторией.