Член Валдайского клуба, венгерский журналист Габор Штир в беседе с ИА НСН подчеркнул слабость европейских вооруженных сил перед лицом возможной агрессии США в отношении Гренландии.

По словам специалиста, ни одна страна ЕС не обладает достаточной мощью для противодействия американским войскам. Подобное заявление подтверждает и германский специалист Маттиас Штрон, считающий военную защиту острова невозможной задачей для Европы.

Несмотря на поддержку Датского правительства Испанией и предупреждения возможных негативных последствий для альянса НАТО, эксперты сходятся во мнении, что европейские страны предпочтут дипломатический путь решения проблемы, опасаясь серьезных столкновений с Вашингтоном.