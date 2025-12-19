Журналист Олег Ясинский в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что Соединенные Штаты стремятся не только к захвату венесуэльской нефти, но и ресурсов всей Латинской Америки, Африки и Азии.

По мнению эксперта, главная цель Вашингтона заключается в установлении послушных режимов, готовых подчиняться решениям Белого дома. Специалист подчеркнул, что времена безусловного повиновения давно миновали, особенно среди народов Латинской Америки, где настроения существенно изменились.

«США избрали Венесуэлу примером наказания для стран Глобального Юга, демонстрируя возможные последствия независимости», — отметил корреспондент венесуэльского телевидения.

Кроме того, Ясинский обратил внимание на единодушие венесуэльского населения перед лицом американской угрозы. Несмотря на различия политических взглядов, подавляющее большинство венесуэльцев готово защищать свою страну от возможной агрессии, расценивая ее как угрозу всему региону и странам третьего мира.