Журналист Гринвальд не увидел ценность Крыма для Украины | 360°

Мир 10 мая 2024, 14:22 Журналист Гринвальд не увидел ценность Крыма для Украины Журналист Гринвальд: Крым никогда не был важным для Украины РИА «Новости»

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Крым и восточная часть Украины входят в зону интересов России, а не Киева. Такое мнение высказал журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге.

«Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для Украины», — заметил он.

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По словам Гринвальда, аналогичного мнения придерживались бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Сама мысль о конфликте Соединенных Штатов и России из-за Крыма и части украинских территорий вызвала у Обамы усмешку, напомнил журналист.

Он указал, что сама Украине не так уж важна для Вашингтона.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что президент Владимир Путин во время своей речи на инаугурации дал сигнал Западу о возможном диалоге по вопросам безопасности. Но переговоры необходимо вести на равных, подчеркнул дипломат.