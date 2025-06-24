Журналист Джума указал на желание США перехватить управление конфликтом на Ближнем Востоке

Белый дом стремится взять под контроль ситуацию на Ближнем Востоке, надеясь вынудить Иран к переговорам путем авиаударов по ядерным объектам. Об этом заявил журналист-международник Аббас Джума в беседе с сайтом « Абзац ».

По его мнению, цель американского удара была чисто символической — нанести минимальные потери, но поставить Иран в затруднительное положение.

«Наверное, на это Дональд Трамп и рассчитывает, в очередной раз полагая, что иранцы не развяжут войну и будут вынуждены как-нибудь ответить, после чего начнется переговорный процесс», — предположил эксперт.

Он также отметил, что с военной точки зрения акции США бесполезны, так как Израиль и Иран уже обменялись ударами, оставив после себя руины городов, а Иран извлек радиоактивные материалы из хранилищ, ставших объектом атак.